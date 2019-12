France Bleu Gironde vous offre un weekend en Thalassothérapie !

Gironde, France

Besoin de souffler ? Du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre jouez sur France Bleu Gironde à "Objectif Dune" entre 11h00 et 11h45 et gagnez un fabuleux séjour à Hendaye au Pays basque en thalassothérapie, pour deux personnes, chez Serge Blanco !

Luxe, calme et volupté !

A l'occasion des fêtes de fin d'année, offrez-vous une merveilleuse pause détente ! Le gagnant de la semaine sera logé en demi-pension, en chambre double standard avec la personne de son choix, et profitera de 6 soins, avec un accès libre aux bassins d'eau de mer, saunas, hammam et salle de fitness.

Laissez-vous aller ! - Serge Blanco

Au cœur du Pays Basque, Serge Blanco, s’est appuyé sur son expérience de sportif professionnel pour créer dans les années 90 un centre de thalassothérapie unique en son genre. Un lieu empreint de convivialité, de bien-être et de performance… Serge Blanco en fait un site d’exception entre plage et marina, entre océan Atlantique et montagnes basques. Avec ses cures essentielles, cures liberté, cures premium et sa thalasso weekend (1, 2 ou 3 nuits), tout a été conçu autour de votre bien-être : une décoration minimaliste épurée, des circulations spacieuses, des ambiances feutrées, pour que chaque instant soit placé sous le signe de la détente et de l’évasion.

Thalasso Serge Blanco 125 boulevard de la mer 64 700 Hendaye Tel : 05 59 51 35 35