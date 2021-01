Cette semaine, France Bleu Gironde vous offre une barre de son Samsung HW-T420 d'une valeur de 130 euros ! Pour jouer, rendez-vous chaque jour à 7h20 et 17h20.

Comment jouer ?

Du lundi 1 au vendredi 5 février 2021, jouez à 7h20 au "Plus ou moins" avec Dominique Bourdot et à 17h20 au "Jeu de la play-list" avec Nicolas Fauveau. Les gagnants de la semaine se qualifient pour le grand tirage au sort qui aura lieu vendredi 5 février à 17h20 et qui désignera la ou le gagnant qui repartira avec cette barre de son Samsung HW- T420 !

la Samsung Soundbar HW-T420

Vous recherchez la solution la plus simple et pratique pour optimiser votre son ? Vous la trouverez avec la Barre de son Samsung HW-T420, un dispositif parfait pour transformer votre salon en salle de cinéma. Un son parfaitement immersif qui viendra sublimer vos films et vos séries ! Les points clés : Puissance de 150W, caisson filaire, Bluetooth, desing compact et connectivité sans fil !Un magnifique cadeau à gagner en jouant avec nous cette semaine sur FBG à 7h20 et 17h20 au 05.56.19.10.10. Bonne chance à tous !