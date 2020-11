Toute la semaine du lundi 9 au vendredi 13, jouez au «Plus ou moins » avec Marie Rouarch et Dominique Bourdot et tentez de gagner un lecteur DAB+ Sony !

Chaque matin à 7h20, participez au grand jeu de la matinale de France Bleu Gironde, "Plus ou moins", et remportez un magnifique lecteur DAB+ Sony !

Le DAB+ arrive chez vous !

Depuis le vendredi 6 novembre le DAB+ couvre Bordeaux et Arcachon. Pour vous permettre d’en profiter, France Bleu Gironde vous offre votre lecteur DAB Sony, modèle XDR-V20D, d’une valeur de 149 euros ! Rendez-vous chaque matin à 7h20 avec Marie Rouarch et Dominique Bourdot pour jouer au « Plus ou moins ». Tentez votre chance au 05.56.19.10.10.

Le DAB+, c’est quoi ?

La technologie de transmission numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting en anglais) vous donne accès à une offre de radio élargie, gratuite et illimitée. Elle offre une qualité de son augmentée et vous donne accès à des contenus enrichis pendant l’écoute, comme le titre d’un disque ou des infos circulation.