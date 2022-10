France Bleu Limousin vous offre votre week-end pour le Festival Éclats d'Émail Jazz Édition 2022

France Bleu Limousin, radio partenaire du Festival Éclats d'Émail Jazz Édition vous offre un week-end pour deux personnes vendredi 18 et samedi 19 novembre à Limoges. Hébergement, repas du samedi et concerts sont offerts.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le festival éclats d'émail à Limoges avec France bleu Limousin.

Un week-end exceptionnel 100% jazz rien que pour vous !

Vendredi 18 novembre, l'après-midi commencera par la visite de la maison J.M. Weston , temple de la chaussure depuis 1891. A 17h rencontre avec une pépite de la basket made in Limoges, 100% personnalisable et écolo : Uniqua . Vous irez ensuite prendre possession de votre chambre d'hôtel, puis place au jazz à 20h00 à l'Opéra théâtre le concert de Toni Green et à 22h30 The Dustaphonics au Jazz Club à l'Ambassade.

Samedi 19 novembre, en matinée destination gourmande dans le quartier des halles, repas du midi pour 2 personnes, en après-midi une balade commentée à l'assaut des cœurs historiques de la ville de Limoges. A 20h00 à l'Opéra théâtre vous assisterez au concert de Ron Carter et à 22h30 Jazz Club à l'Ambassade avec le jazz cubain de Yissi Garcia et Bandancha.

Comment jouer ?

Remplissez le formulaire ci-dessous en répondant à la question posée. Vous avez jusqu'au jeudi 13 novembre minuit pour tentez votre chance.