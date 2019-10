Le Parc de Pokeyland va subir quelques petites modifications pour le plus grand déplaisir des uns et des autres...

France Bleu Lorraine et Pokeyland vont vous faire frissonner de plaisir !

Fey, France

Vous allez trembler ! C'est la promesse du parc de Pokeyland à l'approche d'Halloween. Le parc sera complètement thématisé Halloween avec des acteurs, des jeux de lumière, une décoration étonnante et bien d'autres terribles surprises que nous nous garderons bien de vous dévoiler.

Pokeyween - Peur dans les bois - Pokeyland

Stand de maquillages et bar à insectes viendront compléter cette thématisation du parc en plus d'une ouverture exceptionnelle en nocturne qui, entre feux d'artifices et animations, s'annonce effroyablement agréable !

Gagnez vos places sur France Bleu Lorraine

Pour fêter ça, France Bleu Lorraine vous offre vos places matin et après-midi. Ça se passe du 21 au 25 Octobre sur France Bleu Lorraine ! 03.83.36.20.20, bon frisson à tous !

Pokeyween - Pokeyland

Plus d'infos sur le site internet de Pokeyland.