France Bleu Lorraine vous offre 50€ de carburant chaque jour

France Bleu Lorraine et Total Luxembourg vous donnent un petit coup de pouce. Faites le plein de votre véhicule sans toucher à votre porte monnaie. Nous vous offrons un plein de carburant pour un montant de 50 euros chaque jour entre le 3 et le 7 février 2020.

Comment gagner votre plein de carburant de 50 euros

Pour tenter votre chance, il vous est demandé de vous inscrire dans le module ci-dessous avant le 7 février 2020 à 6h.

Entre le 3 et le 7 février, écoutez France Bleu Lorraine. Après tirage, un nom sera annoncé chaque jour entre 6h et 11h puis 16h et 18h. La personne aura une demi-heure pour appeler le 03.87.52.13.13 pour confirmer son cadeau. Si elle ne répond pas dans ce délai, un nouveau tirage aura lieu et nous annoncerons un nouveau nom jusqu'à ce que le lot soit remporté.