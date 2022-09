France Bleu Mayenne vous couvre de cadeaux pour la semaine de la mobilité

La 21e Semaine européenne de la mobilité a lieu du 16 au 22 septembre 2022 et à cette occasion, France Bleu Mayenne se met au vert et vous offre des cadeaux tournés vers la mobilité durable.

A partir de ce samedi 17 septembre 2022, France Bleu Mayenne vous propose toute une série de cadeaux autour de la mobilité durable. Nous savons que les déplacements sont au coeur de vos préoccupations et nous vous donnons un coup de pouce pour des déplacements doux. En bref France Bleu Mayenne se met au vert

Gagnez une trottinette électrique

A partir de ce lundi 19 septembre 2022, quand vous entendez le tintement d'une sonnette de trottinette à l'antenne, il faut composer le 02 43 67 11 11. Vous avez 3 minutes, on prend vos coordonnées et vous voilà inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu le vendredi 23 septembre à 17h30. Tentez votre chance !

Règlement du jeu en ligne : A gagner une trottinette électrique

Testez une voiture électrique

Du lundi 19 au vendredi 23 septembre, à 11h, participez au May'quizz . Quelques questions pour tester vos connaissances, chaque jour un gagnant et le vendredi, tirage au sort parmi les 5 vainqueurs avec à la clé un week end en voiture électrique accompagné d'un restaurant pour deux personnes à Saint Malo. L'occasion de tester la voiture qui sera peut-être la vôtre demain grâce à Bourny Automobiles (Laval)

Règlement du jeu en ligne : A gagner un week-end en voiture électrique

Vive les transports en commun

Et cerise sur le gâteau, France Bleu Mayenne vous propose des cartes 10 voyages pour le réseau TUL de Laval et son agglomération ainsi que des forfaits multi à utiliser sur le réseau Aléop. Vous l'avez compris : France Bleu Mayenne vous accompagne dans vos déplacements et vous permet de tester de nouveaux modes de transport. Alors n'hésitez pas une minute, jouez avec nous !