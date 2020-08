France Bleu Normandie vous invite au cinéma.

Cette semaine dans le Normandie quiz sur France Bleu Normandie entre 11h et 12h, avec Pascal Vaillant, gagnez 1 an de cinéma pour 2 personnes en illimité.

En cette semaine de rentrée sur France Bleu Normandie,

jouez au Normandie quiz avec Pascal Vaillant entre 11h et midi et gagnez 1 an de cinéma pour 2 personnes, en illimité, cadeau offert avec la complicité de Noé Cinémas, présent partout en Normandie.

Omnia République à Rouen, Grand mercure à elbeuf, Le Royal à Pont Audemer, Les Arches Lumières à Yvetot, Les arts à Montivilliers, Le Grand Large à Fécamp etc...

Bonne chance à tous.