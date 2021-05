France Bleu Paris vous invite à vous ressourcer dans un petit village des Hautes Alpes

Du 24 au 28 mai, France Bleu Paris et Gîtes de France vous offre une semaine de location pour 4 personnes face à la Meije majestueuse.

Vous séjournerez à La Lauzette, une petite maison simple mais accueillante. Faite de lauzes et de mélèze, elle a été entièrement rénovée.

Le gîte s’organise sur 2 étages. Cuisine, séjour, coin salon au rez de chaussé, les chambres au premier.

Le calme est garanti vu que le hameau des Hières est interdit à la circulation automobile.

Selon la saison vous pourrez prendre un café dehors face à la Meije majestueuse. Surmontée de son pic à 3.983 mètres d’altitude, la haute montagne n’est pas réservée aux alpinistes.

- -

Grâce aux Téléphériques des Glaciers de la Meije, tout le monde peut toucher les glaces éternelles et savourer cette vue somptueuse des sommets qui s’estompent au loin.

Le séjour d’une valeur maximale de 450 euros est valable un an hors vacances scolaires, n'est ni transmissible, ni remboursable, ni échangeable en tout ou partie.

Gîtes de France, Notre partenaire vacances - DR

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.