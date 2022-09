France Bleu Paris vous offre 250 euros de cartes cadeaux

Du 26 au 30 septembre, jouez à Embarquement Immédiat et gagnez 50€ de pouvoir d’achat en plus à dépenser dans les commerces près de chez vous.

Rentrée Scolaire, inscription aux activités sportives, renouvellement de la garde-robe... Le mois de septembre est souvent synonyme de dépenses supplémentaires voir imprévues. C’est pourquoi France Bleu Paris a décidé de vous donner un petit coup de pouce !

Chaque jour, Embarquement immédiat vous offre la possibilité de remporter l’un des 5 chèques cadeau mis en jeu d’une valeur de 50 euros.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Bonne chance à tous