France Bleu Paris vous offre plus de 6500€ de dotations dans la Maison des Cadeaux

Cette année, France Bleu Paris va vous gâter avec plus de 6500€ de cadeaux ! Tous les jours, jusqu'au 3 janvier, tentez votre chance et remportez un paquet à mettre en plus au pied du sapin !

Voilà ce moment de l'année tant attendu... Ce moment où la température baisse et les cœurs se réchauffent, un moment de magie pour petits et grands, un moment pour se retrouver en famille également. Ne nous mentons pas, ces fêtes 2020 seront légèrement différentes mais qu'à cela ne tienne, à France Bleu Paris, on a décidé de vous chouchouter et on a mis les petits plats dans les grands !

Plus de 6500€ de cadeaux à vous offrir !

Tous les jours, écoutez bien France Bleu Paris et venez tenter votre chance avec la Maison des cadeaux !

A retrouver parmi les lots :

de sublimes et délicieux ballotins de chocolats de 500 grammes de Jeff de Bruges

7 chèques cadeaux Gîtes de France de 500€ , un cadeau exceptionnel pour planifier vos prochaines vacances où et quand vous le souhaitez

, un cadeau exceptionnel pour planifier vos prochaines vacances où et quand vous le souhaitez pour vous créer des souvenirs en famille : des shooting box pour vivre une séance photo mémorable avec vos proches

Mais aussi :

des jeux de société pour toute la famille (dont les jeux Procup PSG, les jeux Bioviva pour en apprendre plus sur la nature en s'amusant et des jeux permettant de mieux connaître son département), des beaux livres thématisés musique ou patrimoine, des packs famille pour les parcs et les monuments de la région et même des paniers gourmands...

Voilà de quoi vous donner envie de jouer avec nous et encore, tout n'y est pas ! Vous avez jusqu'au 3 Janvier pour écouter France Bleu Paris et tenter votre chance.

Belles fêtes à tous © Radio France

🎄 Toute l'équipe de France Bleu Paris vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 🎄