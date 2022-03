France Bleu Périgord fête le printemps en vous offrant un bouquet de 50€

Ce dimanche 20 mars 2022, c'est le Printemps ! Et pour embellir votre intérieur, France Bleu Périgord et Abelia Fleurs vous offrent 5 bouquets composés de fleurs de saison, des fleurs de production locale de la Dordogne et du sud de la France. Un joli bouquet d'une valeur de 50€

Un bouquet champêtre signé Abelia Fleurs - Laurence Moscardini

Pour gagner votre bouquet de fleurs de saison

Jouez sur France Bleu Périgord, gagnez votre bouquet et vous aurez 1 mois pour récupérer votre bouquet à la boutique Abelia Fleurs 9 avenue des Marronniers à Port de Couze, prés de Lalinde.

Les jeux dans lesquels vous pourrez tenter votre chance sont :

- Mardi 15/03 à 7h : le jeu du Plus ou moins - Mercredi 16/03 à 16h50 : le jeu du Jukebox - Jeudi 17/03 à 6h20 : le jeu de l'Actu insolite - Vendredi 18/03 à 16h50 : le jeu du Jukebox - Samedi 19/03 à 7h20 : le jeu du GPS

Quelques fleurs de saison qui sentent bon le printemps - Laurence Moscardini

Abelia Fleurs

Chez Abelia Fleurs, artisan fleuriste à Port de Couze prés de Lalinde, Laurence et Sylvia privilégient les fleurs produites localement et les fleurs du Sud. Roses, espérances, fleurs séchées, le choix est vaste et les prix sont attractifs. En effet, la boutique Abelia Fleurs promet un excellent rapport qualité – prix pour l’achat de fleurs, de bouquets et de compositions florales.