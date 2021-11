Gagnez un séjour de rêve au Château des Vigiers à Monestier avec France Bleu Périgord

Profitez d'un séjour à 2 au Chateau des Vigiers à Monestier alliant bien être et gourmandise. Vous séjournerez dans une chambre du Château, vous dînerez dans son restaurant étoilé, vous dégusterez les petits-déjeuners et vous pourrez vous détendre dans le Spa du domaine.

En jouant avec France Bleu Périgord, dans "Circuit bleu, Côté jeu, le Dordogne Poursuite", vous pouvez gagner un cadeau d'une valeur de 459 euros.

A Monestier situé à 20 km de Bergerac, le domaine du Château des Vigiers est un cadre magique pour apprécier la beauté des lieux, un golf 27 trous de classe internationale avec 3 parcours, le confort des chambres dans un Château hôtel et la cuisine gastronomique du restaurant. Ce « Petit Versailles » vous séduira.

La salle du restaurant étoilé du Chateau des Vigiers à Monestier - Le Chateau des Vigiers

De plus, le SPA by SOTHYS est l’endroit idéal pour vous détendre et vous faire dorloter. Bassin d’hydrothérapie, sauna, jacuzzi, piscine chauffée, espace de repos, massages et soins sont à découvrir au Château des Vigiers à Monestier (Périgord).

La piscine intérieure - Le Château des Vigiers

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour...

Et nouveauté cette année ! Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à11h50 …. tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !