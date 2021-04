France Bleu Périgord vous offre des jeux de société éco-responsables et 100% fabriqués en France

France Bleu Périgord partenaire de Bioviva qui lance deux nouveaux jeux familiaux pour les enfants à partir de 8 ans : « Bioviva Planète Mers et Océans » et « Bioviva Planète Jungles et Forêts ». Au travers de photographies étonnantes, ces jeux embarquent les joueurs dans un formidable voyage à la découverte des richesses des mers et océans ainsi que des jungles et forêts pour mieux comprendre leur fonctionnement, leur importance pour l’équilibre de la Terre et la nécessité d’en prendre soin.

Bioviva Planète : 2 jeux, 2 univers, 2 règles entièrement compatibles

Bioviva Planète Mers et Océans : laissez parler vos émotions ! Dans ce jeu, les joueurs partent à la découverte des richesses des mers et océans du globe. Ils parient sur les réactions et émotions que les photographies provoquent chez les autres joueurs pour gagner le maximum de points. Place à l'observation, l'intuition, mais aussi à la stratégie

Ce jeu emmène les joueurs en exploration dans les forêts et jungles du globe. Ils tentent de placer leurs cartes habilement, en observant attentivement les caractéristiques principales des photographies (indiquées par des pictogrammes au dos des cartes : spectacle de la nature, interactions, science et protection, économie et loisirs, menaces…).

Partez à la découverte des richesses des jungles et des forêts de notre planète © Radio France - Bioviva

Comment jouer ? La partie de jeu se déroule en deux manches. Dans la première manche, les joueurs tentent de deviner, à partir d’un mot, à quelle photo (parmi 25 photos étalées sur la table) pense leur adversaire. Partage d’émotions garanti ! La deuxième manche, faisant appel à la rapidité et à la mémoire, peut complètement retourner la situation. Chaque joueur tire une photo et parie sur le nombre de mots qu’il utilisera (parmi 20 vignettes « mot » étalées sur la table) pour la faire deviner aux autres joueurs. Le but du jeu est de marquer le maximum de points à l’issue des deux manches. De 2 à 4 joueurs. Dés 8 ans.

À propos de Bioviva, créateur de jeux qui font du bien à Soi, aux Autres, au Monde !

Depuis 25 ans, Bioviva conçoit, produit et commercialise des jeux sur la Nature et l’épanouissement de l’enfant, exclusivement fabriqués en France selon une démarche respectueuse des hommes et de l’environnement. En 2020, Bioviva devient la première entreprise à Mission de la filière jeux/jouets et réaffirme, à travers les objectifs de son nouveau statut, les engagements qu’elle mène depuis 1996.

Drôles, éducatifs, et appréciés par toute la famille, les jeux Bioviva contribuent à ce que chacun s’émerveille en jouant et apprenne à préserver notre belle planète. De belles parties en perspective !

