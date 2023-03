France Bleu Périgord vous offre un séjour en Andorre de 890€ en juillet 2023

France Bleu Périgord vous offre vos vacances à la montagne pour cet été, en juillet 2023. Jouez au Dordogne-Poursuite et partez à la découverte de la principauté d'Andorre. Un séjour d'une valeur de 890€ organisé par l 'agence Fitour Voyages .

Des vues à couper le souffle des Pyrénées vous attendent. © Getty - fhm

Pour ce séjour de 4 jours et de 3 nuits, en pension complète, vous serez hébergé dans un hôtel 4 étoiles, à proximité des rues piétonnes du centre-ville d'Andorre-la-Vieille. Vous serez logé dans une chambre lumineuse, moderne, et climatisée. Vous profiterez aussi de la piscine intérieure et de zone spa gratuite avec sauna, jacuzzi, solarium et gymnase.

Les forges de Pyrène. © AFP - Philippe Roy / Aurimages

Le transport aller et retour est inclus dans ce séjour. Il se déroulera entre le 2 et le 12 juillet 2023, selon votre ville de départ. Vous pourrez partir au choix depuis Périgueux, Sarlat, ou Bergerac.

Le programme de ce voyage

JOUR 1 : Départ de Périgueux, Sarlat ou Bergerac en direction de l'Ariège. Déjeuner aux Forges de Pyrène, puis découverte du site. Direction ensuite la principauté d'Andorre, et installation dans votre chambre d'hôtel en plein centre-ville d'Andorre-la-Vieille.

JOUR 2 : Montée par les vallées d'Arinsal et du riu de Pal. Découverte du village classé de Pal. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Visite du sanctuaire de N.D. de Meritxell, le monument religieux le plus important de la Principauté dédié à la Patronne des vallées d'Andorre. Retour à l'hôtel. Dîner, soirée dansante avec musicien.

JOUR 3 : Découverte des quartiers anciens d'Andorre-la-Vieille, la capitale de la Principauté, puis montée par les gorges du riu d'Os au village d'Os de Civís (1 700 m) et déjeuner en auberge de montagne. Retour à l'hôtel. Dîner, soirée loto.

JOUR 4 : Route vers l'Ariège et le Plateau de Beille pour y découvrir la vie des éleveurs bovins. Déjeuner au restaurant pour déguster des produits locaux : charcuteries artisanales, grillades de viande gasconne et croustade aux pommes. Après le déjeuner, retour chez vous !

Le sanctuaire de Notre-Dame-de-Meritxell en Andorre. © AFP - AZAM Jean-Paul / hemis.fr

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord*, chaque jour, du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par le sac de voyage France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !

* Ce cadeau est uniquement valable cet été entre le 2 et le 12 juillet 2023.