France Bleu Périgord vous offre un séjour insolite en cabane au Domaine de la Mandrélie

un séjour insolite pour 2 au domaine de la Mandrélie proche de Bergerac comprenant une nuitée dans une des cabanes du domaine, les petits déjeuners, l’accès au SPA privatif et un panier surprise de produits gourmands locaux pour votre diner. Un cadeau d’une Valeur de 370€.

Vue sur le bain à remous depuis la terrasse d'une cabane - La Mandrèlie

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce cadeau d'une valeur de 370 euros, jouez du lundi 23 au vendredi 27 mai 2022. Les règles sont simples : 4 candidats par jour, 4 manches où il faut répondre à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. Les questions sur le département rapportent 2 points, celles sur la culture générale 1 point. A la fin du jeu, la question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Si vous avez le meilleur score du jour, vous remportez un Mug noir en céramique et fond en liège, France Bleu Périgord.

Et pour 1 seul point, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.