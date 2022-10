France Bleu Périgord vous offre un vélo de ville électrique de 2599€ pour ses 40 ans

Remportez ce superbe vélo de ville électrique en jouant au Dordogne Poursuite du lundi au vendredi entre 11h et 12h !

Vous voulez passer un bon moment avec nous à l'antenne et vous connaissez le Périgord par cœur ? Jouez au Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022 entre 11h et 12h pour remporter un magnifique vélo de ville électrique au design élégant et de marque française.

Le vélo à gagner

Un vélo de ville électrique de la marque O2 feel de couleur rouge. Facile à enfourcher avec son enjambement ultra bas, son porte-bagage est également compatible avec un siège-bébé. La selle avec suspension et coussinets de gel permet un confort renforcé quelque soit l'état de la route et les pneus disposent d'une bande réfléchissante pour plus de sécurité. Ils ont également une très haute résistance anti-crevaison.

Le Jeu du Dordogne Poursuite

Pour gagner ce très beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour si vous avez le meilleur score : 2 gobelets collector "40 ans France Bleu Périgord" ! Le petit bonus idéal pour partir en pique-nique avec son vélo électrique...

Et dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous êtes inscrit(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

Tout le monde a sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

