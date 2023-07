France Bleu Périgord vous offre un vélo électrique Skoda d'une valeur de 1300€

A l’occasion du Tour de France Femmes qui traverse la Dordogne et arrivera à Montignac-Lascaux mardi 25 juillet, France Bleu Périgord et Skoda vous offrent un vélo électrique eRetro. Un vélo au design élégant, de couleur noire et avec son panier. Parfait pour vous déplacer en ville et selon le mode d’assistance choisi, vous pourrez parcourir entre 75 et 150kms avant de recharger la batterie.

ⓘ Publicité

Un tour de vélo pour venir nous rendre visite à France Bleu Périgord © Radio France - Almamy Barry

Caractéristiques du vélo :

Le vélo électrique eRetro est avant tout conçu pour se déplacer confortablement en ville . Le cadre à enjambement bas facilite la montée et la descente. Le vélo est équipé d'un garde-boue, vous serez donc ravi de partir en balade quel que soit le temps. Le support est idéal pour attacher un sac ou un panier. Vous pouvez également ranger des objets dans l'élégant panier situé sous le guidon. Le vélo électrique est également entièrement équipé de lumières, de sorte que vous pouvez vous sentir en sécurité à vélo tôt le matin ou la nuit.

Système de vélo électrique Moteur électrique : Shimano STEPS 5000, couple de 40 Nm (max.), puissance nominale de 250 W

Batterie : Li-ion, 418 Wh (36 V, 11,6 Ah)

Charge : 80 % en 5,5 heures ; de 0 à 100% en 6h30

**Modes d'assistance et autonomie : HIGH (75 km), NORM (105 km), ECO (150 km), WALK (assistance en marchant 6 km/h) *Les valeurs indiquées sont à titre indicatif et ont été fournis par Shimano

Quoi de mieux de visiter les villes en vélo électrique ? © Radio France - Almamy Barry

Pour gagner ce vélo électrique Skoda, tentez votre chance sur France Bleu Périgord du lundi 25 au vendredi 29 juillet à 7h20 dans le Jeu de la Grotte.