France Bleu Périgord vous offre une balade en Quad ou en Trotte électrique.

Gagnez une balade de 3 heures en Quad ou en trotte électrique pour 4 personnes en jouant sur France Bleu Périgord. Une demi-journée en Périgord Pourpre avec "Les Randos de Nico". Un cadeau d'une valeur de plus de 300 euros.

Partez en famille ou entre amis pour une demi-journée à 4. Vous partirez vous divertir au cœur du Périgord Pourpre, sur les chemins entre le château de Bridoire et celui de Monbazillac ou autour des vignobles du célèbre liquoreux. Ce cadeau d'une valeur de plus de 300 € comprend l'équipement, le briefing, l'initiation (30min) puis 3h en trotte électrique tout terrain ou en quad pour 4 personnes (2 parents 2 enfants ou 4 amis). 3 heures de pur bonheur sportif.

Balade en trottinette électrique tout terrain devant le château de Monbazillac - Nicolas Meloni

Des randonnées en quads et en trottes électriques tout terrain dans les forêts et vignes du Périgord Pourpre. C'est une des nouveautés des "Randos de Nico". Vous faire découvrir des sensations nouvelles, piloter en toute sécurité, en solo, en famille, entre ami(e)s ou en équipes, amusez-vous. Des balades pour adultes mais les enfants ne sont pas oubliés. Les plus jeunes (de 8 à 15 ans) pourront acquérir les techniques de pilotage en toute sécurisé, encadrés par un guide diplômé de la Fédération Française de Moto sur un terrain privé.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 9 au vendredi 13 mai 2022, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour... Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. Tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !