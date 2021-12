France Bleu Périgord vous offre une carte cadeau de 200€ pour vos achats de Noël à Cultura à Marsac

Durant cette semaine du 6 décembre 2021, en jouant au jeu quotidien de France Bleu Périgord "Le Dordogne Poursuite", entre 11h et 12h, vous jouerez pour gagner quotidiennement la montre en bois France Bleu Périgord et votre inscription au grand tirage hebdomadaire de vendredi 10 décembre à 11h50.

A gagner une carte cadeau de 200€ !

La belle dotation de cette semaine : une carte cadeau de 200€ à utiliser dans le magasin Cultura à Marsac sur l'Isle pour vous faire plaisir et choisir parmi l'offre culturelle de l'enseigne.

Le magasin Cultura de Marsac sur l'Isle vous accueille et vous propose une large gamme de produits et de services culturels : livres, loisirs créatifs, jeux vidéos, billetterie..... : les professionnel.le.s passionné.e.s sont ravi.e.s de partager leurs coups de cœur et leurs astuces créatives, d’échanger avec vous et de permettre à chacun de vivre une expérience culturelle variée, source d’épanouissement personnel et d’ouverture au monde.

Des livres, des cds, des vidéos et autres produits culturels... A vous de choisir dans le magasin Cultura à Marsac sur l'Isle - Léa Mazières / Cultura

Les règles du jeu du Dordogne Poursuite

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour...

Et nouveauté cette année ! Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !