France Bleu Périgord vous offre une tablette tactile Lenovo de 299€

Cette tablette Lenovo Tab P11 Plus 4GB + 128GB Wifi serait très bien chez vous

Pour rester connectés, France Bleu Périgord vous offre une Tab Lenovo P11 Plus d’une valeur de 299€. Cette tablette tactile ultramoderne vous sera utile pour travailler ou profiter de toute l'intensité d'un film d'action, pour nous suivre en images entre 7h et 9h ou pour visionner vos plus belles photos souvenirs avec toute la famille..

Les points clés de la Tab Lenovo P11 128GB

design premium

ecran 2k

la tablette multimédia par excellence

reconnaissance faciale

rapide et puissante

batterie très longue durée

Côté Jeu Le Dordogne Poursuite

Pour gagner cette tablette tactile de 299€, c'est très simple : jouez avec France Bleu Périgord tous les jours du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023 entre 11h et midi. Chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50…. donc tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !!!

Le meilleur score quotidien sera récompensé par un casque Audio Treiko en bois gravé.

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer et bonne chance !