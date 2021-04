France Bleu Périgord vous offre votre séance photo dans un studio professionnel à Vergt

Du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021, France Bleu Périgord et le studio professionnel "Photographie François Barreto" à Vergt vous offrent de superbes cadeaux dans le Jeu "Le Dordogne Poursuite" :

* Dotation quotidienne du lundi au vendredi

Chaque jour, celle ou celui qui aura le meilleur score gagnera le "Pack Photos" comprenant 1 mug + 1 tapis de souris + 10 tirages (13×18) et 1 tirage (20×30), à partir de photos de bonne qualité fournies par chaque gagnant et avec la possibilité de proposer plusieurs photos.

Valeur de chaque lot : 40€

* Dotation hebdomadaire

Celle ou celui qui aura le meilleur score de la semaine gagnera le "Pack Studio" à savoir une séance photo, comprenant la prise de vue (seul(e) ou accompagné(e), jusqu'à 4 à 6 personnes), en studio ou en extérieur, avec la possibilité de changer de tenue vestimentaire pour faire plusieurs essais (hors grands événements comme les mariages ou baptêmes).

Détails : Prise de vue + 10 tirages (13×18) + 3 tirages (20×30) dont 1 tirage avec son cadre (choix au magasin <45 euros) + 1 agrandissement (40×60) + 1 plaque alu (18×27) + 1 photo sur toile sur châssis (30×40).

Valeur totale : 310€

Validité des cadeaux : 1 an (à partir du 9 avril 2021)

A vous de jouer les modèles ! - "Photographie François Barreto"

Implantée à Vergt, au centre du Périgord depuis 1940, l’entreprise "Photographie François Barreto" et ses photographes sont au service des particuliers et des professionnels. Soucieux d’apporter toujours la meilleure qualité dans leur travail, ils utilisent du matériel et des produits de haut de gamme. Tous leurs travaux sont traités en interne et ils attachent les plus grands soins à la qualité de l’image. Les photos sont réalisées dans l’optique de durer plus de 100 ans.

"Le Dordogne Poursuite" : Jeu quotidien du lundi au vendredi entre 11h et 12h sur France Bleu Périgord.