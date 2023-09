France Bleu Perigord vous offre votre soirée de prestige pour quatre au Bambino à Bergerac

Le cabaret-théâtre Bambino vous accueille à Bergerac dans un écrin féérique, hors du temps, pour une soirée diner et spectacle. L’établissement à la gastronomie renommée vous permettra d’apprécier la nouvelle revue à plume chic et élégante "Besame mucho" : 2h de spectacle, de plumes, de paillettes et de féérie. Tradition à la Française bleu blanc rouge, airs « titi parisien », les Cocottes Bergeracoises du Bambino émerveilleront les fidèles amoureux des revues.

ⓘ Publicité

Tradition à la Française bleu blanc rouge avec la nouvelle revue à plumes "Besame Muho" - Le Bambino

Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre 2023, vous allez jouer pour tenter de gagner une soirée de prestige "Formule Bergerac" pour 4 personnes mêlant diner et spectacle "Besame mucho" avec au menu : Apéritif du Bambino et ses bouchées • Croustillant de saumon et légumes marinés • Ballotine de volaille fermière, brochette de pommes de terre grenailles et tian de légumes • Trilogie de fromages et salade • Assortiment de mignardises sucrées.

Ajoutez une invitation pour 2 pour assister au spectacle avec une coupe de champagne.

Ajoutez une invitation pour 2 pour assister à la revue, accompagnée d'une coupe de champagne.

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord d'une valeur totale de 408€, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute.

Le meilleur score du jour est récompensé par le casque Audio Treiko France Bleu.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez qualifié(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

Tentez votre chance.

A vous de jouer !