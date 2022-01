France Bleu Périgord vous offre votre vraie crêpière bretonne Billig pour la chandeleur

Du 24 au 28 janvier 2022, dans votre grand quiz du Dordogne Poursuite sur France Bleu Périgord, vous allez tenter de gagner la Crêpière Billig de Krampouz d'une valeur de 289,30 €, la traditionnelle crêpière électrique bretonne.

La chandeleur, c'est le 2 février !

Vous aurez donc même quelques jours pour vous entrainer à reproduire les véritables crêpes bretonnes, dont la recette se transmet de génération en génération !

Cette crêpière possède une plaque en fonte usinée (Ø 40 cm), un témoin de chauffe et un thermostat réglable pour une chauffe homogène et une montée en température rapide, une puissance : 3000 W en 230 V / 240 V, et un poids de 14 Kg. Elle est fournie avec sa spatule et son râteau en bois.

N'hésitez pas à regarder les tutoriels de Krampouz pour gagner en technique !

Pour gagner cette véritable crêpière bretonne Billig de la marque Krampouz, d'une valeur de 289,30€ c'est très simple : jouez avec France Bleu Périgord tous les jours du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022 entre 11h et midi. Chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit(e) pour le grand tirage du vendredi à 11h50…. tout le monde a donc sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

