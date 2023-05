France Bleu Poitou et Ars des Fleurs vous offrent votre bouquet de fleurs

C'est maintenant la saison des pivoines et L'Ars des Fleurs présent à St Julien L'Ars et Poitiers rue Rondy vous offre votre composition fleurie à 11 heures. Parmi elles la charlotte avec de vrais biscuits et de vraies fleurs : originale et sensuelle. Mais c'est bien vous qui choisirez votre bouquet dans la limite de 45 euros de bon d'achat à valoir sur l'une ou l'autre boutique.

Une rose éternelle préparée par l'Ars des Fleurs. - L'Ars des Fleurs

Ne comptez pas sur nous pour vous dire à l'avance sur quoi porteront les 4 questions que nous vous poserons, mais il est sûr qu'il sera question du Poitou, des Mères et des fleurs ! 4 bonnes réponses ? Le jeu continue sur la manche thématique, nous faisons les comptes au bout de trois candidats et c'est peut-être vous qui repartirez avec le bon d'achat chez l'Ars des Fleurs (St Julien l'Ars ou Poitiers).

Préparez la fête des mères en écoutant France Bleu Poitou à 11 heures : On Joue Ensemble pour vous offrir des fleurs,