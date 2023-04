France Bleu Poitou et le Domaine du Bois aux Daims vous offrent vos vacances

Midweek c'est du lundi au vendredi ou selon votre choix personnel, un long weekend de trois jours. A 11H dans On Joue ensemble, nous vous invitons dans l'écrin de verdure où vous attend votre cottage premium pour 4 personnes. Tout confort : cuisine équipée, canapé au coin du feu, vous allez adorer.

Bienvenue chez vous. - Center Parcs/Domaine du Bois aux Daims

Vous pourrez vous faire des ballades au milieu des daims en liberté (qui sont d'ailleurs des femelles), vous pourrez aller voir de près les animaux de la ferme du Poitou, vous grimperez sur les ponts de singe, c'est sans risque et ça permet de prendre de la hauteur pour apprécier la vue sur l'intégralité du parc. Et pour les amoureux de bains chauds : l'Aquamundo . Un pur régal pour toute la famille avec ses tobogans pour les petits et les grands, ses arbres à eau et son parcours de natation. Pensez à emmener vos maillots de bain et si vous ne pensez pas aux jeux pour les soirées, il y a absolument tout sur place.

Alors comment jouer ? Rendez-vous à 11H, je vous prépare 4 questions : culture générale et connaissances du Poitou, ensuite c'est à vous de faire le meilleur score de la semaine. Et en avant pour le Domaine du Bois aux Daims !