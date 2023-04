France Bleu Poitou et le Puy du Fou, c'est fou !

La saison 2023 du Puy du Fou a démarré et France Bleu Poitou vous invite chaque jour à 11 heures à répondre à 4 questions pour partir à 4 à la découverte du grand parc à thème de Vendée. Comme c'est un voyage à travers le temps auquel nous vous convions il y aura forcément des questions autour du Poitou, la Vendée, nos ancêtres les Gaulois et les Gallo-Romains, l'artisanat médiéval, les Cinéscénies et tous les ateliers du parc.

Pour jouer, appelez-nous au 05 49 60 20 20 à 11H, voyagez à travers le temps et l'actualité, faites le meilleur score et partez avec la famille ou les amis pour une journée qui traverse les siècles.

Si vous réussissez le sans faute, la porte de l'arène s'ouvre sur la manche thématique et vous vous approchez de la plus haute marche du podium. Bonne chance !