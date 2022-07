France Bleu Poitou vous invite à Défiplanet ! 3 jours dans un hébergement insolite!

Vous voici à Défiplanet, le premier village insolite et nature de France! A vous la découverte des 5 différents villages et animaux du monde (Dromadaires, Baudets du Poitou, Lamas etc..). Les lutins et les farfadets vous feront passés un agréable séjour de 3 jours!

2 nuits dans un hébergement insolite!

Dormir dans une roulotte? En hauteur dans les arbres? Ou encore dans une maison escargot, poule ou lapin? A vous de choisir, le rêve devient réalité! France Bleu Poitou et Défiplanet vous offre 2 nuits dans un hébergement insolite.

Dormir dans une poule : Oui ! C'est possible à Défiplanet! - Défiplanet

Dormir dans une maison lapin: Le rêve devient réalité! - Défiplanet

L'horaire à ne surtout pas rater : 11 heures! C'est à 11 heures jusqu'à vendredi que vous allez répondre aux 4 questions, véritables sésames pour ce séjour pour la famille (2 adultes/2 enfants)! 4 bonnes réponses ? Vous voici prêts pour la manche thématique indispensable pour gagner ce séjour qui comprend également votre pass famille 4 parcs (Le cormenier, La Vallée des singes, Défiplanet et Le parc de la Belle).

Votre séjour est valable un an. A vous de jouer, bonne chance!

Défiplanet: Des activités en pagaille pour toute la famille! - Défiplanet