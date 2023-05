France Bleu Poitou vous invite à gambader au milieu des daims à Center Parcs

On Joue Ensemble c'est un jeu simple où il faut répondre à quatre questions. Un sans-faute ? La manche thématique s'ouvre à vous et c'est là que vous commencez à prendre l'allure d'un gagnant ? On Joue Ensemble c'est à onze heures sur France Bleu Poitou et c'est l'occasion pour vous de préparer vos vacances.

ⓘ Publicité

Pour aller à l'Aquamundo et vous prélasser dans ses bains à remous, pour emmener vos enfants sur les nouveaux murs d'escalade, pour photographier les daims en liberté, et d'une façon générale profiter de la verdure de Center Parcs Domaine du Bois aux Daims à Morton, rejoignez-nous à onze heures en nous appelant au 05 49 60 20 20.

Petit coup d'œil sur l'Aquamundo. - Center Parcs Domaine du Bois au Daims

Deux questions sur le Poitou, deux questions de culture générale et c'est parti pour une semaine du lundi au vendredi ou bien pour un long weekend dans un beau cottage premium. Préparez vos valises et rendez-vous à onze heures.