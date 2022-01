France Bleu Poitou vous invite au Domaine de Roiffé

Par où commencer ? Vous aimez les chevaux, le golf, le spa, la cuisine, la natation et le calme ? Jouez avec nous à 11 heures sur France Bleu Poitou pour gagner votre weekend pour 2 personnes.

Votre séjour sera une véritable pause dans le quotidien. - Domaine de Roiffé

Vous serez accueillis pour une nuit, avec petits déjeuner, dîner au restaurant l'Alcôve, une séance au Spa d'Ô Claire et une partie de mini-golf. Autour de vous, l'espace s'ouvre sur le centre équestre et le golf 18 trous.

Comment faire pour jouer ?

Rejoignez-nous à 11 heures au 05 49 60 20 20 et faites un sans-faute sur les 4 questions. La gagnante ou le gagnant de la semaine aura franchi cette étape et établi le meilleur score sur la manche thématique.

On Joue Ensemble pour vous inviter au Domaine de Roiffé aux confins de La Vienne, du Maine et Loire et de l'Indre et Loire.