France Bleu Poitou vous offre votre weekend au Château de la Côte dans le Périgord

Le Château de la Côte, château de charme 3 étoiles nous a immédiatement plu : il se trouve dans le Périgord vert à Biras en Dordogne, il a gardé son charme du 15ème siècle avec ses grandes chambres, ses salles de restaurant et confort contemporain : son espace bien-être ! Cette semaine nous vous invitons à 2 pour 2 nuitées sur place et vous dormirez dans une chambre de 73m2 dont la salle de bain se trouve dans la tour, avec pierres apparentes et ambiance inimitable, vous aurez même accès à la terrasse depuis votre chambre. Ca sent le weekend en amoureux, non ?

Vue imprenable. - Olivier Guillaume/Château de la Côte

Ce séjour comprend les 2 petits déjeuners buffet mais aussi un dîner formule Mathis. Et vous pourrez, en saison, aller vous relaxer dans l'espace bien-être : jacuzzi, hammam... Il y a aussi la grande piscine extérieure !

Alors pour mettre le cap sur le Château de la Côte à Biras, soyez l'un des 3 candidats quotidiens à 11 heures sur France Bleu Poitou, faites un sans faute sur les 4 premières questions et ensuite lors de la manche thématique, inscrivez votre score au top du top !

Du 12 au 17 mars sur France Bleu Poitou : gagnez votre séjour en 2 nuitées pour 2 personnes au Château de la Côte dans le Périgord. Bonne chance !