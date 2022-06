France Bleu Saint-Etienne Loire vous offre tous les jours un bon d'achat de 50€ à dépenser chez votre boucher

Du 20 au 24 juin, France Bleu Saint-Etienne Loire vous offre vos bons d’achats de 50 euros à valoir chez l’un des bouchers participant à l’opération "Mon boucher à la côté" et des livres de recettes.

France Bleu Saint-Etienne Loire s'associe, les 24 et 25 juin prochains, aux boucheries de l’Auvergne et du Rhône-Alpes qui porteront les couleurs de l’opération « Mon Boucher a la Côte » et vous fait gagner des bons d'achat d'un montant de 50€ à dépenser chez un boucher partenaire.

Comment ? Rien de plus simple, il suffit d’écouter France Bleu Saint-Etienne Loire entre 10h et 11h dans l'émission de cuisine de Carole Chevrier et répondez à la question posée tous les jours du lundi 20 au vendredi 24 juin.

Des livres de recette sont également à gagner pour vous permettre de cuisiner vos pièces de viande achetées chez votre boucher.

livre "Limousin, qu'y a-t-il de meilleur?

Ecoutez France Bleu Saint-Etienne Loire et jouez au 04 77 10 00 10

bonne chance à vous tous !