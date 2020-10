A l'occasion des 40 ans du film "L'Empire Contre-Attaque", sorti en 1980, France Bleu Touraine va occuper vos longues soirées d'hiver et ravir tous les fans de l'univers Star Wars.

France Bleu Touraine vous offre des casques LEGO Star Wars à construire et à collectionner

Il y a 40 ans, dans une galaxie lointaine, très lointaine, sur une planète nommée "Terre", sortait dans les salles de cinéma, le second opus de la guerre des étoiles, le film "L'Empire Contre-Attaque". Les spectateurs découvraient sur grand-ecran la suite des aventures de Luke Skywalker, dans laquelle il apprendra que le maléfique Dark Vador est en fait son père lors de ce qui est l'une des plus célèbre réplique du cinema mondial :

- "Non, JE suis ton père"

Dark Vador face à Luke - Capture d'écran "Empire Strikes Back" - Disney / LucasFilm

Pour célébrer cet anniversaire cinématographique, mais aussi pour ravir les (nombreux) fans de la saga, France Bleu Touraine vous propose de jouer et gagner les casques des plus célèbres personnages du film : soldats Stormtroopers, pilotes de Tie Fighters, et chasseur de prime Boba Fett.

La forme et les détails authentiques du casque sont recréés à la perfection en briques LEGO.

Des modèles à construire et exposer

Ces modèles de collection LEGO sont à construire et sont livrés avec un présentoir orné d’une plaque descriptive qui permet de l’exposer à la maison, au bureau ou partout dans la galaxie...

Le casque du chasseur de prime Boba Fett LEGO® Star Wars™ © Radio France - Nicolas Bedin

Le casque du pilote impérial LEGO® Star Wars™ © Radio France - Nicolas Bedin

Casque de Stormtrooper LEGO® Star Wars™ © Radio France - Nicolas Bedin

Pour jouer, et gagner votre casque LEGO® Star Wars™ à construire, écoutez France Bleu Touraine chaque jour et jouez toute cette semaine à 7h40 au Chiffre du Jour au 02 47 38 10 20.