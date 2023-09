France Bleu vous offre la vie de château

Envie le temps d’un week-end de connaître la vie de châtelain ? Chambre décorée comme à l’époque, dîner aux chandelles, promenade dans le parc... A vous de choisir la destination de vos rêves parmi une sélection de 43 séjours et Profitez d'un cadre exceptionnel avec la personne de votre choix avec, à la clé, un dîner gastronomique.

Le lendemain matin, réveillez-vous en douceur avec le petit-déjeuner préparé par vos hôtes et prenez le temps de découvrir la région.

Comment jouer ?

Rien de plus simple, il suffit d’écouter France Bleu Paris entre 6h et 9h et de participer au jeu dès que l’animateur vous y invite.

Tirage le lundi 2 octobre à 8h50.