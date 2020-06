France Bleu vous offre le Puy du Fou avec accès au spectacle nocturne "Les Noces de Feu"

Cet été on vous offre le Grand Parc à Thème vendéen version 2020 ! Tout l'été durant, restez à l'écoute de votre France Bleu, gagnez vos pass entrée et peut-être même un séjour* de deux jours/une nuit pour quatre personnes pour partir à la découverte de l'histoire...

"Les Noces de Feu", la nouveauté poétique et romantique 2020

Le Puy du Fou ouvre sa nouvelle saison 2020 avec un tout nouveau spectacle en nocturne "Les Noces de Feu". Une invitation à plonger dans un voyage poétique et romantique est proposée aux spectateurs le temps d'une soirée au XIX siècle.

Une harmonie parfaite entre, l’eau et le feu, l’intime et le grandiose, le sous-marin et l’aérien, la délicatesse des costumes électroluminescents et le gigantisme des décors surgissant des profondeurs de l’étang - puydufou.com

Des pass entrée & des séjours de deux jours à gagner au Parc

Tout l'été durant, vous allez avoir la possibilité de tenter votre chance pour repartir avec des Pass entrée au Grand Parc du Puy du Fou valable pour vous rendre au Parc en couple, entre amis ou en famille. Et même la possibilité de remporter un des trois séjours de 2 jours/1 nuit dans un des hôtels du Grand Parc à Thème mis en jeu.

- Découvrez le Grand Parc du Puy du Fou - Version 2020

Pour participer, pour être un ou une de nos nombreux(ses) gagnants(es) et prendre la direction de la Vendée, le temps d'une journée ou d'un week-end, rien de plus simple. Un seul message...

Restez à l'écoute de votre France Bleu cet été

Un parc à thème dans le respect des mesures sanitaires

Afin de profiter au mieux de l'ensemble des animations et spectacles du Grand Parc du Puy du Fou - Saison 2020 lors de votre visite, tout a été mis en oeuvre par les dirigeants du Grand Parc à Thème afin de respecter l'ensemble des consignes sanitaires en vigueur et non levées à ce jour.

Pour garantir la sécurité de tous, le Puy du Fou met en œuvre une série de mesures fortes - ©puydufou.com

Nicolas de Villiers, Président du Grand Parc du Puy du Fou, au micro de Jean-Jacques Lester à la veille de la réouverture, le jeudi 11 juin 2020, explique les mesures sanitaires prises et présente les nouveautés de cette nouvelle saison 2020.

Nicolas de Villiers, Président du Grand Parc du Puy du Fou - Une réouverture attendue avec impatience ! Copier

- Retrouver toutes les mesures mises en place : puydufou.com/.../coronavirus-covid-19

- Les gestes barrière à respecter : puydufou.com/.../gestesbarrière

L'histoire mise en scène, des spectacles grandioses

- Les Vikings

- Le bal des oiseaux fantômes

- Les orgues de feu

*détaillés des séjours mis en jeu :