France Bleu vous offre un séjour pour 4 personnes au Parc à thème du Puy du Fou

Fidèle à sa tradition, le Puy du Fou, présente une toute nouvelle création originale avec "Le Monde Imaginaire de La Fontaine". Vous allez plonger dans un jardin arboré fait de surprises et de poésie. Le célèbre poète vient y conter ces célèbres fables et de nouvelles... Une douzaines de fables misent en scène entre des plantes sauvages, d'élégantes fleurs, ruisseaux et autres arbres tortueux. Des récits entre effets spéciaux spectaculaires du parc à thème et servis par plus de 40 animaux pour donner vie à ces fables connues ou oubliées.

Laissez-vous emporter par ce monde animé, plein de surprises ! - Une aventure ludique et interactive - puydufou.com

Une nouvelle fois "L'histoire n'attend que vous-©puydufou.com"

France Bleu vous propose de remporter un séjour* pour 4 personnes dans le grand Parc à thème vendéen en vous inscrivant en ligne via notre formulaire numérique ci-dessous. Un tirage au sort déterminera le nom du gagnant(e).

*séjour de 2 jours et 1 nuit, pour 4 personnes en période verte, 2 jours au Grand Parc, 1 nuit (1chambre) à « Le Grand Siècle », en demi-pension et l’accès au spectacle nocturne « Les Noces de Feu » avec le petit déjeuner et dîner dans le restaurant « La Table des Ambassadeurs »

L'hôtel ou vous séjournerez "Le Grand Siècle" en vidéo (extraits)

A découvrir également en 2021, un nouveau monde est né en Espagne avec le Parc à thème du Puy du Fou Espana

