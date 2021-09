Frissonnez de plaisir à Europa-Park...

Venez fêter Halloween à Europa-Park!

Sorcières et fantômes sont de retour à Europa-Park : du 02 octobre au 7 novembre, le parc se transforme en un mystérieux paysage automnal pour le bonheur de tous les amateurs de frissons. Pendant la saison d’Halloween, squelettes, créatures étranges et fantômes démoniaques sèment ainsi la terreur et se lancent à la poursuite des petits et des grands. Les attractions, les spectacles et la restauration sont également sous le charme envoûtant d’Halloween...

Plus de 180 000 citrouilles, 15 000 chrysanthèmes, 6 000 plants de maïs et 3 000 bottes de paille transforment les 15 quartiers thématiques européens dans une ambiance fantasmagorique. D'épaisses toiles d’araignées, des sorcières terrifiantes et des fantômes étranges créent une atmosphère effrayante. En plus de la décoration, de nombreux temps forts seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir...

Une décoration époustouflante vous attend - Europa-Park

Vivez un moment envoûtant...

Du 20 au 24 septembre, jouez avec nous au 5 sur 5 dès 11h, afin d'être qualifié pour la finale du samedi 25 septembre et tentez de remporter vos 4 places pour Europa-Park!

0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel local)