Gagnez deux CD de l'Orchestre Roger Halm

L’ Orchestre Roger Halm sillonne l’Alsace, la France et l’Europe depuis plus de 25 ans. Partout où il passe il représente la musique traditionnelle alsacienne en lui donnant un nouveau souffle. Il laisse un souvenir inoubliable aux auditeurs qui assistent à son spectacle éblouissant de couleurs et de technique musicale.Dans ses rangs, des musiciens, chanteurs, chanteuses, animateurs et compositeurs bien connus dans le monde musical Alsacien, tous issus de conservatoires de la région. Des cuivres, des bois, des voix et des percussions, une rythmique imperturbable et un phrasé spécifique caractérisent cet ensemble de 24 acteurs musicaux.

Votre cadeau, les deux CDs de l'Orhestre Roger Halm : "Im Roger sinni Band Live" et "Wihnachte".

France Bleu Elsass vous offre "Im Roger sinni Band Live" et "Wihnachte"

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 18 décembre 2022 à minuit.

