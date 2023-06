Gagnez 200€ de carburant avec France Bleu Périgord

Pour préparer vos futures vacances, envisager un prochain week-end de balade ou faciliter vos déplacements quotidiens pour aller travailler, France Bleu Périgord vous offre une carte carburant de 200 euros !

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord.

Pour gagner ces 200€ de carburant, jouez sur France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023. Entre 11h et 12h, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par les raquettes de plage France Bleu.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !