Gagnez 3 jours de Weekend Bien-Être

Entre évasion et relaxation, votre cœur balance ? Réjouissez-vous : avec ce coffret, nul besoin de trancher !

France Bleu Paris vous offre 3 jours et 2 nuits pour vous ressourcer dans l’un de ces 820 hôtels 3* à 5*, châteaux ou demeures de charme, tous dotés d’un espace détente proposés dans ce coffret.

Escapade dans une demeure du XVIe siècle au style gothique, séjour au cœur du Gers dans une jolie chartreuse, dans un petit hôtel plein de charme dans la baie de Quiberon ou dans une ancienne ferme entre océan Atlantique et nature authentique…

Le tout accompagné de parenthèses détente au spa et au sauna.

Rendez-vous là-bas !

A noter, ce coffret d'une valeur de 199,90 euros est valable 3 ans et 3 mois (renouvelables). Echange gratuit et illimité durant la validité du coffret.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.