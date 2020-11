Du 16 au 20 novembre, France Bleu vous aide à traverser le confinement et à préparer Noël

Gagnez 50€ de bon d'achat et un ensemble de boites de Meccano

En attendant un nouveau voyage, France Bleu vous offre 50 euros de carte cadeau. L’occasion de vous faire plaisir lors de ce confinement ou même de préparer noël tout en soutenant vos commerçants locaux !

Mais ce n’est pas tout, France Bleu s’associe à Meccano et vous offrent des Kits d’inventions, pour vous amuser en famille

Ces derniers comprennent le kit Montage Rapide, le kit Engrenages et le kit Moteur. Soit un total de 461 pièces.

Chaque coffret contient une notice qui décrit pas-à-pas la construction d’un modèle et des plans qui suggèrent la création d’autres modèles.

Vous pourrez également combiner les différentes possibilités de chacun d'entre eux pour créer des structures plus complexes et encore plus sophistiquées.

Le but de cette gamme est de solliciter l’imagination des enfants pour qu’ils inventent et construisent de nouveaux modèles en apprenant des notions de mécanique.