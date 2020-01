Gagnez ce livre de recettes de mini-gâteaux avec France Bleu Elsass

Bas-Rhin, France

11 mini desserts faciles à réaliser par les enfants grâce aux étapes très illustrées. L'apport dans le coffret du fouet, matériel incontournable à la réalisation de recettes, et des mini moules de couleur permettent de faire plein de mini-gâteaux jolis, pour de multiples occasions.

Pour servir de référent, l’utilisation proposée d’un verre à moutarde « doseur », objet basique dans une cuisine, et plus sain qu’un "pot de yaourt", permet de ne rien peser. Matériels et ingrédients sont présentés en début de recettes, accompagnés d'une belle photo du dessert "fini". Puis, pour chaque étape, on remontre l'ingrédient à utiliser et le geste culinaire. En un seul coup d'œil l'enfant comprend ce qu'il doit faire !

Exemples de recettes : Muffins aux myrtilles ou aux bananes-choco, cookies tout chocolat blanc et noisettes, mini-cakes au yaourt, mini financiers amandine, mini tartelettes aux framboises...

France Bleu Elsass vous offre "Les mini-gâteaux, trop facile!" aux éditions Larousse Jeunesse

