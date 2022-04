Gagnez cette magnifique radio numérique du 18 au 24 avril !

Tentez votre chance du lundi au dimanche de 11h à 12h , relevez nos défis et soyez sélectionné pour gagner :

Cette radio au design moderne qui vous permettra de découvrir le DAB+, la Radio Numérique Terrestre. 5 présélections enregistrables et la fonction RDS si vous l'emportez avec vous munie d'un écran LCD 4 lignes qui vous permet d'accéder à toutes les informations sur le programme que vous écoutez, le titre ou le nom de la station.

Tuner FM et DAB/DAB+ La radio Sony est équipée d'un tuner FM et DAB/DAB+ pour varier l'écoute et accéder aussi aux stations radios des autres pays. Grâce au DAB/DAB +, profitez d'un son plus clair et plus précis que la FM avec la Radio Numérique Terrestre. De plus, afin d'écouter vos émissions préférées en toute discrétion, sans déranger votre entourage, la XDR-S41 dispose d'une prise casque.

C'est aussi une horloge, dont l'heure est indiquée sur l'écran LCD de votre radio, et même un radio-réveil, grâce à sa fonction alarme.Vous pourrez ainsi programmer l'heure à laquelle vous souhaitez que s'allume la radio, pour vous réveiller.

Ce splendide cadeau est peut être pour vous au 03 80 42 15 15 !