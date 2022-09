Gagnez cette semaine vos boîtes de lego et vos entrées pour Fana'briques

L'évènement Fana'Briques se tient le weekend du 1er et 2 octobre au parc des expositions de Colmar. Tout au long du week-end, exposition riche et variée 100 % Lego®, tables de constructions, espace Duplo pour les plus petits, piscines et tables de vrac, Mur de briques et animations diverses afin de permettre au plus grand nombre de jouer et manipuler les petits briques.

Au programme :

une exposition de dioramas, avec des création et modèles officiels en Lego®

Des animations variées autour de la petite brique,

Boutiques de produits Lego Neufs et Occasions, et Boutiques d'artiste

Navette :

Entre la gare et le parc expo : samedi et dimanche (payante au tarif trace Colmar)

Ligne E - Colmar Gare - Colmar Parc des Expositions



Parking :

1.400 places de parking sont à votre disposition autour du parc expo.

Accès Personnes à Mobilité Réduite : Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de toilettes adaptées.

Les horaires :

samedi de 10h à 17h30. Dimanche de 9h à 16h30.