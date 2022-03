Gagnez chaque jour des cartes de 50 euros de carburant

Jamais les prix à la pompe n'ont été aussi élevés. France Bleu Picardie vous donne un coup de pouce en vous offrant chaque jour deux cartes de 50 euros de carburant.

Comment gagner votre carte de carburant ?

Laissez-nous vos coordonnées via le formulaire ci-dessous. France Bleu Picardie fera un grand tirage chaque jour à 8h40 et 16h40 parmi les inscrits pour les appeler en direct. Si vous décrochez, dites « France Bleu Picardie » et c’est gagné !