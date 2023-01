Gagnez d’incroyables cadeaux en écoutant votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : « La météo des Balcons »

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner un cadeau France Bleu Provence (spectacles, goodies, bon cadeau...)

10 h à 11h : Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence et les auditeurs. Chaque jour partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Tous les participants sont inscrits au tirage du vendredi pour gagner un séjour Truffé au Domaine de Majastre à Bauduen à l’occasion de la Fête de la Truffe d’Aups , comprenant :

1 nuit en chambre double avec petit déjeuner

1 repas comprenant apéritif et mise en bouche, entrée, plat, fromage et dessert aux truffes, vin compris

1 démonstration de recherche de truffes

Gagnez votre repas truffé au Domaine de Majastre - Le Jas de Majastre

Fête de la truffe noire d'Aups le 23 janvier 2023 en partenariat avec France Bleu Provence - Maison de la Truffe

11h à 12h : Côté Jeu ... Je crains dégun"

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi, quatre questions pour quatre candidats. À l’occasion du Rallye Monte-Carlo du 19 au 22 janvier 2023 , chaque jour, le meilleur score gagne

Un coffret double tome collector « Monte-Carlo 100 ans de Rallye »

Coffret de 2 tomes en édition limitée numérotée racontant 100 ans d'histoire du rallye de Monte-Carlo de 1911 à 2011, publié par l'Automobile Club de Monaco (ACM), organisateur de l'épreuve. Deux tomes de 400 pages et 700 illustrations, dont beaucoup sont inédites, avec préface de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco. Tiré à 4000 exemplaires, chaque coffret porte un certificat d'authenticité numéroté. Valeur 290 €

Gagnez le Coffret double tome collector " Monte-Carlo 100 ans de Rallye" © Radio France - Carole MICHEL

Les meilleurs scores de la semaine sont inscrits au grand tirage du vendredi pour gagner 1 séjour à l'Auberge de La Tuilière à Carnoules comprenant :

1 nuit pour 2 personnes en hébergement insolite dans la Campalune perchée avec bain chauffant privatif

avec Petits déjeuners pour 2 personnes

16h à 19h : "Ici, c'est la Provence" et "C'est bon pour le moral"

Jouez au jeu fil rouge de France Bleu Provence de 16h à 19h avec Mélanie Masson et Laurent Menel.

Le principe :

2 sessions du jeu « Pas de panique » entre 16h et 18h : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Mélanie

» entre : 30 secondes pour donner un maximum de réponses à la question posée par Mélanie 1 session du jeu « Vrai/Faux de l’actu » avec Laurent de 18h à 19h : 2 minutes pour deviner si les affirmations sont vraies ou fausses.

Tous les participants au jeu fil rouge gagnent leur sélection pour le grand tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

France Bleu Provence vous offre votre plein d'essence ! ( sous forme d'une carte carburant d'une valeur de 90 €)

Gagnez un bon carburant d'une valeur de 90 € en jouant avec France Bleu Provence © Getty - Peathegee Inc

19h à 20h : "100% OM"

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

2 invitations pour OM / Monaco le 28 janvier 2023 à 21h au Stade Vélodrome.

Assistez à la rencontre OM / Monaco le 28 janvier 2023 - OM

Le Week-end 10h à 11h : À la recherche de la Cigale d'Or

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine, gagnez un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

