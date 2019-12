Gagnez de nombreux cadeaux avec la Roue de France bleu Champagne Ardenne

Reims, France

Notre partenaire Larousse vous offre une multitude de cadeaux pour toute la famille ! Des livres, des jeux, des agendas… à découvrir et à gagner chaque jour sur France Bleu Champagne Ardenne

Larousse

Aujourd’hui, plus de 150 ans après sa création, Larousse continue d’être dynamique et innovant à travers la publication de plus de 200 nouveautés par an et d’une large gamme multimédia.

Escape Game Prison Scape - Larousse

Venez découvrir les différents lots à remporter sur notre antenne comme de nombreux Escape Game dont "Prison'scape", ou encore "Le secret des templiers". De magnifique ouvrages jeunesse avec "Promenade en Europe", ou des ouvrages somptueux sur nos stars préfères comme "Johnny L’hommage".

couverture du livre "Johnny l'hommage - Larousse

Bref des jeux, des livres...Des surprises pour petits et grands qui seront vous faire plaisirs.

Un seul numéro pour faire tourner la roue de Noël

0 809 400 500 (service gratuit+ prix d’un appel local)