Gagnez de nombreux chocolats du 9 au 17 avril 2022 sur France Bleu Périgord avec les artisans de la Dordogne

Du samedi 9 au dimanche 17 avril 2022, France Bleu Périgord prépare les Fêtes de Pâques avec la collaboration des artisans et maîtres chocolatiers de la Dordogne qui vous régalent avec leurs nouvelles créations.

Que préférez-vous : un œuf ou un lapin en chocolat ? © Getty - Tomas Anderson / EyeEm

Les artisans chocolatiers participants à l'opération spéciale "Pâques 2022" sur France Bleu Périgord :

* Samedi 9/04 à 7h20 (Jeu du GPS) : François Granger à Périgueux

Une adresse incontournable à Périgueux, celle de la pâtisserie François située rue de la République. François Granger, maître chocolatier, saura ravir vos papilles à l’occasion de Pâques !

* Dimanche 10/04 à 7h20 (Jeu du GPS) : Maison Laval à Sarlat

L’atelier de Sandie Laval est situé dans un endroit discret de Sarlat. Vous y découvrirez de petites merveilles ! Passionnée, cette dernière recherche pour vous en permanence de nouvelles formes et saveurs pour le bonheur tant de vos papilles que de vos yeux et vous propose des chocolats d’une qualité irréprochable, vous pourrez même commander en ligne !

* Lundi 11/04 à 7h20 (Jeu du +ou-) : Aux pêchers de Cyrano à Bergerac

Bruno Jeandel a débuté sa carrière de chocolatier, pâtissier, boulanger dans les Vosges. Rapidement, il quitte sa région natale et part se perfectionner aux quatre coins de la France. En 2008, il s'installe à Bergerac avec son épouse Sylvie. Ensemble, ils ouvrent “Aux Péchés de Cyrano” spécialisée en pâtisserie, chocolaterie et boulangerie. Ici tout est fait maison ! Et c’est drôlement bon !

* Mardi 12/04 à 7h20 (Jeu du +ou-) : Hervé Robin à Périgueux

Hervé Robin est un passionné. Ses chocolats, pures origines sélectionnées rigoureusement, révèlent le talent d'un pro du cacao. Sa gamme élégante et rigoureuse s'adapte aux saisons avec deux collections par an, qui comptent chacune entre 10 et 15 nouveaux chocolats. Et comme il le dit si bien “Le chocolat, comme une petite musique de palais” !

* Mercredi 13/04 à 7h20 (Jeu du +ou-) : La Ronde des pains à Miallet

Installés à Miallet, Didier et Virginie Marzat vous proposent dans leur boutique “La ronde des pains” des pains bio, des chocolats fins, des gâteaux et bavarois aux fruits sans oublier quiches et pizzas maison. Sourire et gentillesse sont les maitres mots de ces passionnés !

* Jeudi 14/04 à 7h20 (Jeu du +ou-) : Bovetti à Terrasson

Chocolaterie artisanale située à Terrasson-Lavilledieu et ouverte toute l'année, la maison Bovetti est à la fois une boutique et un musée pour les gourmands-curieux. L’équipe Bovetti sera ravie de vous y accueillir à l’occasion de la chasse aux œufs au musée les 17 et 18 avril.

* Vendredi 15/04 à 7h20 (Jeu du +ou-) : Joseph à Périgueux

Frédéric Joseph, artisan chocolatier, a su perpétuer l’art familial : celui de sublimer le chocolat et d’en faire un art de vivre pour le plaisir de tous. Sa vitrine, décorée au fil des saisons et des fêtes de ses compostions chocolatées et originales, est un incontournable à Périgueux.

* Samedi 16/04 à 7h20 (Jeu du GPS) : Pâtisserie Faugerolas à Excideuil

Le savoir faire de la pâtisserie Faugérolas se transmet de pères en fils depuis 1890 dans le respect des traditions familiales du "fait maison”. Alain Faugérolas est un biscuitier pâtissier d'exception qui perpétue la tradition d'Aubin son arrière grand-père à Excideuil en Dordogne. Des biscuits concoctés avec le plus grand savoir-faire, et des produits de grande qualité.

* Dimanche 17/04 à 7h20 (Jeu du GPS) : Boulangerie pâtisserie Teillet à Château l’Evêque

Le chocolat pour Jean-Jacques Teillet, c’est une passion ! Artisan chocolatier, vous avez pu admirer ses créations lors de la 11ème édition de la “Folie chocolat” en novembre dernier à Coulounieix Chamiers et en début du mois d'avril au Salon chocolat à Chateau L'évêque.

A vous de jouer et dégustez !