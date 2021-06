Gagnez des cahiers de vacances pour adultes

A la maison, en vacances, dans les transports, à la plage, voici de quoi occuper les moments de calme et de farniente cet été. Vous aimer les jeux de lettres, les énigmes, les mystères, les casse-têtes ? Relevez les défis que vous lancent ces cahiers de vacances pour adultes édités chez Larousse. Et vous pouvez même jouer en famille avec vos enfants, s'ils n'ont pas déjà leur propre cahier de vacances !

France Bleu Elsass vous offre quatre cahiers sur des thématiques différentes : énigmes corsées, jeux de lettres, au coeur de l'enquête et jeux de logique

Enigmes corsées : Voici un cahier de vacances ludique et original, où chacun, selon son âge et son niveau, trouvera de quoi booster ses méninges, développer son sens logique, entraîner ses capacités de mémorisation ou simplement passer le temps en s’amusant. Au programme : des problèmes insolites, des rébus étonnants, des mystères obscurs, des énigmes diaboliques, des casse-têtes énervants, des exercices de mémorisation amusants, des messages codés redoutables, des questions de logique pas si logiques, des quiz, des carrés magiques mais aussi des robinets qui fuient et des trains qui n’arrivent jamais… 250 jeux très variés et plus ou moins ardus pour activer ses petites cellules grises !

Jeux de logique : Voici un cahier idéal pour tester son sens logique et faire travailler sa mémoire et ses méninges tout en s’amusant tout l’été, seul ou à plusieurs. Au programme : 72 pages de tests, de jeux variés, de casse-tête, d'énigmes, de quiz, de mots croisés, de mots fléchés... Saurez-vous compléter ces sudokus diaboliques, exceller au jeu de la bataille navale, retrouver des intrus, résoudre des logigrammes corsés, décoder des SMS et compléter des suites visuelles ?

Etes-vous prêt à relever ces défis ? A vos crayons !

Jeux de lettres : Voici un cahier idéal pour tester ses connaissances en langue française, en orthographe et en culture générale tout en s’amusant tout l’été, seul ou à plusieurs. Au programme : 250 jeux variés : mots croisés, mots fléchés, mots codés, mots à rayer, mots à caser, charades, anagrammes, dictées énigmes...

Au coeur de l'enquête : Voici un cahier idéal pour mettre à l'épreuve son esprit logique, son sens de l'observation, et ses capacités d'analyse et de déduction. Au programme : 12 enquêtes à résoudre (vol de manuscrit, recel de voitures, contrefaçon de bijoux, braquages... ) et 250 indices et pièces à conviction (lettres, photographies, témoignages, coupures de presse, rapports médicaux, actes notariés). Saurez-vous mener votre propre enquête pour reconstituer les faits et trouver le coupable ?

Participez !

pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 4 juillet 2021 à minuit.