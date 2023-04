Gagnez des livres interactifs pour les enfants : enquêtes et énigmes au programme avec France Bleu Elsass

Escape book : Prisonnier de la Grande Histoire, de Jens Schumacher aux éditions Larousse

Votre oncle, un brillant inventeur, a inventé une machine à remonter le temps. Illico, vous décidez de l'essayer. Vous vous retrouvez au milieu de la jungle primitive ! Des dinosaures carnivores se mettent à vous poursuivre ! Vous voulez revenir en arrière, mais l'engin vous propulse d'une époque historique à une autre... Arriverez-vous un jour à rentrer chez vous en toute sécurité ?

Dans ce livre de jeux, il existe de nombreux types d’énigmes qui doivent être résolues à l'aide de logique, d’un sens de la déduction et d’intelligence - un régal pour tous ceux qui aiment les escape games et les jeux de logique !

• Jouable seul ou à plusieurs.

• Si vous ne savez pas comment résoudre les énigmes, des indices vous aideront. Retrouvez à la fin du livre toutes les solutions ainsi qu'une grille pour évaluer les points obtenus.

Délivre-moi de ce grimoire ensorcelé, de Jens Schumacher aux éditions Larousse

Snuphulucius– un démon plutôt insignifiant des enfers – s'est bien débrouillé : il s'est retrouvé dans le monde des humains, comme il le souhaitait. Mais malheureusement les choses ne se sont pas passées comme prévu : au lieu d’arriver dans le corps d'un richissime patron d'entreprise, le petit démon se retrouve piégé entre les pages d’un livre ! Tentant par tous les moyens d’échapper à sa prison de papier, Snuphulucius demande l’aide du lecteur pour le libérer. Mais ce n'est pas si facile... car les instructions du démon sont pour la plupart délicates, parfois déroutantes - et toujours hilarantes ! Un concept original où le lecteur devra résoudre des énigmes, caresser gentiment la couverture du livre, ou encore lui crier dessus !

Un plaisir de lecture terriblement amusant pour les enfants de 8 ans et plus qui aiment les énigmes et les histoires interactives.

Un cadeau France Bleu Elsass

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 9 avril 2023 à minuit.